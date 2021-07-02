В Бразилии признали преступлением психологическое насилие над женщиной

В Бразилии признали психологическое насилие над женщиной преступлением. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс страны были приняты верхней палатой Национального конгресса, сообщает портал G1.

Отмечается, что преступление заключается в «причинении женщине эмоционального ущерба, наносящего ей вред и мешающего ее полноценному развитию или преследующего цель ее принижения или установления контроля за ее действиями, поведением, верованиями и решениями». При этом моральное насилие может проявляться в форме угроз, запугивания, унижения, манипуляции, изолирования, шантажа, высмеивания, ограничения свободы передвижения и других прав, в результате которых нанесен вред психологическому здоровью и самоопределению женщины. Данная статья подразумевает штраф и лишение свободы на срок от полугода до двух лет.

Помимо этого парламент Бразилии увеличил максимальный срок заключения под стражу за причинение телесных повреждений женщинам. Теперь виновным в этом преступлении может грозить до четырех лет лишения свободы.

Уточняется, что документ должен подписать президент страны Жаир Болсонару.

Ранее федеральный суд в бразильском штате Сан-Паулу оштрафовал государство за сексистские высказывания президента, а также некоторых членов правительства.