На президента Бразилии подали в суд

Лидеры коренных народов Бразилии обвинили президента Жаира Болсонару в совершении преступлений против человечности и обратились с иском в Международный уголовный суд (ICC). Об этом сообщает телеканал France 24.

Вождь племени каяпо Раони Метуктире и предводитель племени паитер-суруи Альмир Нараямога Суруи подали иск 22 января.

Лидеры племен указали, что с момента избрания Болсонару на пост главы государства вырубка амазонских лесов резко увеличилась, а число убийств предводителей коренных народов достигло пиковых значений, побивших рекорды последних 11 лет. Кроме того, они отметили, что природоохранные агентства оказались бессильны и столкнулись с угрозами.

Метуктире и Суруи подчеркнули, что насильственное переселение людей и преследование являются «преступлениями против человечности».

France 24 отмечает, что ранее правительство Болсонару предложило закон, предусматривающий смягчение ограничений на коммерческую добычу полезных ископаемых, газа и нефти, а также ведение крупномасштабного сельского хозяйства в регионах Амазонки.

The Guardian со ссылкой на отчет неправительственной организации Climate Observatory уточняет, что с момента вступления Болсонару в должность значительные участки тропических лесов были уничтожены, а традиционные общины оказались под угрозой. За два года вырубка лесов подскочила почти на 50 процентов, достигнув высшей отметки с 2008 года. В 2019 году число вторжений на земли коренных народов увеличилось на 135 процентов, и в прошлом году в результате земельных конфликтов было убито не менее 18 человек.