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Президент Бразилии спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими

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Президент Бразилии Жаир Болсонару спрыгнул с катера и поплыл общаться с отдыхающими на пляже. Кадры с места событий политик опубликовал в своем Twitter.

«На пляже с народом», — подписал видео президент, отметив, что оно было снято 1 января. На кадрах видно, как Болсонару прыгает в воду в окружении нескольких телохранителей, подплывает к людям на берегу, говорит с ними и возвращается на катер.

В комментариях к записи один из пользователей Twitter спрашивает, когда Болсонару собирается разговаривать с семьями почти 200 тысяч человек, погибших от вызванных COVID-19 осложнений.

В Бразилии более 7,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, однако в стране не запрещены массовые собрания и не вводится карантин. Сам Болсонару еще в октябре заявлял, что пандемия коронавируса уже заканчивается.

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