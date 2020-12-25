Президент Бразилии решил выпрыгнуть из самолета вместе с министрами

Президент Бразилии Жаир Болсонару решил совершить прыжок с парашютом. Об этом он заявил во время трансляции на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

«Хочу вспомнить добрые времена своей службы в десантных войсках», — признался 65-летний глава государства. Он пригласил присоединиться нескольких министров с военным прошлым «для укрепления командного духа».

«Тимбилдинг» пройдет в один из выходных дней января-февраля, чтобы е отрывать людей от работы. Болсонару уже выбрал самолет для прыжка — им станет военно-транспортный KC-390 бразильской авиастроительной компании Embraer.

13 ноября сообщалось, что начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит потерялся прямо во время военных учений. Генерал, чтобы поднять боевой дух солдат, выпрыгнул из вертолета Wildcat с парашютом. Однако оказалось, что Карлтон-Смит был выброшен в ошибочном районе, и военнослужащие не смогли установить с ним связь по приземлении. Отмечается, что инцидент произошел в вечернее время, что осложняло поиски генерала. Спустя некоторое время начальник штаба был найден там, где, по словам военных, его не ожидали.