Мир
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский врач назвал самых опасных распространителей коронавируса
Мужчина с коронавирусом 116 дней провел на ИВЛ и пережил трансплантацию легких
В России предложили создать курилки для кальянов и вейпов в домах
В Москве вступил в силу запрет на ночную работу ресторанов и клубов
Российские медики назвали критерии активности распространения коронавируса
Повара поделились секретами идеального картофельного пюре
Стало известно о состоянии разбившегося с ведущим НТВ на борту самолета
На севере Эфиопии произошла массовая резня местных жителей
В США приказ Путина по новому бункеру увязали с ядерной «Мертвой рукой»
Новости партнеров

Британский генерал потерялся прямо во время военных учений

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся прямо во время военных учений, которые проводились недалеко от Солсбери. Об этом сообщает The Sun.

Генерал, чтобы поднять боевой дух солдат, выпрыгнул из вертолета Wildcat с парашютом. Однако оказалось, что Карлтон-Смит был выброшен в ошибочном районе, и военнослужащие не смогли установить с ним связь по приземлении. Отмечается, что инцидент произошел в вечернее время, что осложняло поиски генерала. Спустя некоторое время начальник штаба был найден там, где, по словам военных, его не ожидали.

Ранее житель Великобритании Дэниэл Макграффин рассказал, что после службы в армии начал сниматься в гей-порно. По словам Макграффина, он стал военным, так как этого хотели его родители. Мужчина отслужил в артиллерии шесть лет. Он занимался тем, что водил грузовики. Из-за тяжелой работы у него произошел нервный срыв.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
MISSING IN ACTION Troops scramble to find head of Army after he was dropped in the wrong field in Salisbury
В Великобритании оценили готовность к войне с Россией
Военный устал от службы и ушел в гей-порно