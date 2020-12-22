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Мэра Рио-де-Жанейро арестовали за коррупцию

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Марсело Кривелла
Марсело Кривелла
Фото: Adriano Machado / Reuters

Полиция арестовала мэра Рио-де-Жанейро Марчело Кривеллу из-за подозрений в коррупции, сообщает G1 Globo.

Сотрудники правоохранительных органов забрали градоначальника из его дома за несколько дней до того, как кончился его срок на посту — несколько недель назад он проиграл на выборах одному из своих предшественников.

«Это политическое преследование. Никто не борется с коррупцией больше, чем правительство», — заявил Кривелла журналистам, наблюдавшим его задержание.

Сообщается, что вместе с мэром арестовали двоих его советников. Дело, по которому их подозревают, касается схем получения взяток от предпринимателей.

Кривелла, в прошлом исполнитель госпела и евангелический пастор, известен как консерватор и радикальный противник сексуальных меньшинств. На перевыборах его поддержал глава страны Жаир Болсонару — он даже снялся в ролике в его поддержку. На видео оба политика танцуют на массовой встрече со сторонниками.

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