Традиционный карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса. Изначально его должны были провести в феврале 2021 года, однако новые даты мероприятия не установлены. Такое решение приняла независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa), передает газета Globo.

Глава объединения Жоржи Кастанейру подчеркнул, что речь идет не об отмене мероприятия, а о его переносе. «Мы ожидаем информации о том, когда у нас будет вакцина и когда будет проведена иммунизация», — сказал Кастанейру.

Он отметил, что, по некоторым данным, благоприятные для проведения карнавала условия могут наступить только в апреле. Кроме того, уже в июле стало известно о переносе карнавала в Сан-Паулу на неопределенный срок.