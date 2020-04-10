Индейцам Амазонии предрекли вымирание из-за заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией впервые зафиксировали у члена коренного племени яномами в бразильской Амазонии. Об этом сообщает Al Jazeera.

Болезнь обнаружили у 15-летнего подростка. Его перевели в палату интенсивной терапии в больнице в городе Боа-Виста, столице штата Рорайма на севере Бразилии.

Коренные жители тропических лесов Амазонки особенно уязвимы к привезенным болезням, поскольку чаще всего изолированы и не могут выработать иммунитет. Из-за этого индейцам яномами предсказали полное вымирание из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы подтвердили первый случай [заражения] среди яномами, и это очень беспокоит», — рассказал министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта. Он подчеркнул, что коронавирус может особенно сильно ударить по коренным племенам страны, поскольку это может привести к их вымиранию.

В Бразилии проживает около 800 тысяч представителей коренных племен, которые состоят из более чем 300 этнических групп. В стране насчитывается примерно 27 тысяч членов племени яномами. Оно было изолировано от мира до XX века, однако после чуть не исчезло из-за таких болезней, как корь и малярия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!