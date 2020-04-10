Индейцам Амазонии предрекли вымирание из-за заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией впервые зафиксировали у члена коренного племени яномами в бразильской Амазонии. Об этом сообщает Al Jazeera.
Болезнь обнаружили у 15-летнего подростка. Его перевели в палату интенсивной терапии в больнице в городе Боа-Виста, столице штата Рорайма на севере Бразилии.
Коренные жители тропических лесов Амазонки особенно уязвимы к привезенным болезням, поскольку чаще всего изолированы и не могут выработать иммунитет. Из-за этого индейцам яномами предсказали полное вымирание из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
«Сегодня мы подтвердили первый случай [заражения] среди яномами, и это очень беспокоит», — рассказал министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта. Он подчеркнул, что коронавирус может особенно сильно ударить по коренным племенам страны, поскольку это может привести к их вымиранию.
В Бразилии проживает около 800 тысяч представителей коренных племен, которые состоят из более чем 300 этнических групп. В стране насчитывается примерно 27 тысяч членов племени яномами. Оно было изолировано от мира до XX века, однако после чуть не исчезло из-за таких болезней, как корь и малярия.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения