Новые правила школьного питания в Китае показали на видео

Китайские школьники соблюдают новые правила питания, введенные после эпидемии коронавируса. Соответствующее видео показало издание «Главные новости кампуса» на платформе Weibo.
На кадры попали ученики средней школы, в которой соседям по парте приходится есть по очереди. Считается, что риск заразиться таким образом меньше. Кроме того, в образовательных учреждениях соблюдают дистанцию.
Ранее сообщалось, что власти города Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Китай) закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Отмечается, что во всех районах города объявлен карантин. Жители должны оставаться дома. Один член семьи может выходить раз в три дня за покупками.
По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения