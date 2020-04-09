Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом

В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Об этом в четверг, 9 апреля, пишет Bloomberg.

Как сообщается, в этом месяце на территорию провинции въехали 125 человек с симптомами коронавирусной инфекции и еще 111 — без симптомов. Все они, кроме одного, прибыли из России.

8 апреля сообщалось, что власти города Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Жители обязаны оставаться дома. Один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками, после чего он обязан вернуться.

Известно, что 7 апреля было зафиксировано 25 новых завезенных в провинцию из России пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все они граждане Китая. Кроме того, 86 китайцам в Хэйлунцзяне, которые также вернулись ранее из России, был поставлен диагноз бессимптомного заражения.

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