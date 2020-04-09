Стало известно о приезде в Китай из России более 200 зараженных коронавирусом

В северо-восточную китайскую провинцию Хэйлунцзян, которая граничит с Забайкальским, Приморским и Хабаровским краями, а также с Амурской и Еврейской автономной областями, приехали из России более 200 человек с коронавирусом. Об этом в четверг, 9 апреля, пишет Bloomberg.
Как сообщается, в этом месяце на территорию провинции въехали 125 человек с симптомами коронавирусной инфекции и еще 111 — без симптомов. Все они, кроме одного, прибыли из России.
8 апреля сообщалось, что власти города Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян закрыли его на карантин из-за завезенного из России коронавируса. Жители обязаны оставаться дома. Один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками, после чего он обязан вернуться.
Известно, что 7 апреля было зафиксировано 25 новых завезенных в провинцию из России пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Все они граждане Китая. Кроме того, 86 китайцам в Хэйлунцзяне, которые также вернулись ранее из России, был поставлен диагноз бессимптомного заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения