В Бразилии суд оштрафовал государство за сексистские высказывания президента

В бразильском штате Сан-Паулу федеральный суд оштрафовал государство на 5 миллионов реалов (около 73 миллионов рублей) за сексистские высказывания президента страны Жаира Болсонару, а также некоторых членов правительства: министра по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес, главы Минэкономики Паулу Гедеса, экс-главы МИД Эрнесту Араужу. Об этом сообщает ТАСС.

Истцом по данному делу стала Генпрокуратура Бразилии. Высказывания политиков в ведомстве посчитали злоупотреблением свободы слова. В частности, министру экономики в вину поставили его слова о жене французского президента в 2019 году, когда он назвал Бриджит Макрон безобразной. В ведомстве также осудили фразу Алвес о том, что в браке «женщина должна подчиняться мужчине».

Глава государства, среди прочего, сравнивал страну с «девственницей, которую жаждет всякий заезжий проходимец», категорично высказывался против возможности разрешения абортов. По мнению генпрокуратуры, такие заявления нарушают гарантированное право женщины на процедуру в случаях изнасилования, а также когда беременность угрожает ее жизни и здоровью.

«Сексистские шутки и неприязненные комментарии свидетельствуют о пренебрежении и неуважении к женщинам со стороны Болсонару и членов его команды и представляют собой нападки на гарантированные права женщин», — заявили в генпрокуратуре. Суд также обязал государство выделить 10 миллионов реалов на проведение информационной социальной кампании, цель которой — формирование в обществе позиции, признающей равноправие мужчин и женщин.

Ранее по всей стране прошли массовые протесты против Жаира Болсонару. Причиной стало недовольство политикой в отношении пандемии COVID-19. Многие участники шествий несли самодельные плакаты в память о близких, которых они потеряли в результате эпидемии. Некоторые митингующие также обвиняли действующую администрацию в «политике геноцида» и призывали к импичменту президента.