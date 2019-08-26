Макрон ответил на насмешки в адрес жены

Президент Франции Эммануэль Макрон посетовал на «необычайно неуважительное» высказывание о его жене Брижит от бразильского коллеги Жаира Болсонару. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает BFM TV.

«Что я могу сказать? Это печально, но в первую очередь печально для него самого и бразильцев», — отметил Макрон. Он счел, что гражданам Бразилии стыдно наблюдать за своим лидером, и понадеялся, что у них вскоре «появится президент, который будет вести себя на высоте».

Поводом для подобного комментария стала запись, которую на странице Болсонару оставил один из его подписчиков. В ней мужчина разместил фотографии французского и бразильского президентов с их супругами и написал: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Бьюсь об заклад, это зависть». При этом президент Бразилии с официального аккаунта прокомментировал пост. «Не унижай парня, лол», — написал он.

22 августа перед началом саммита «Группы семи» (G7, «Большая семерка») во французском Биаррице Макрон предложил его участникам обсудить ситуацию с горящими лесами в Амазонии. В ответ Болсонару на свой странице в Twitter раскритиковал предложение, обвинив президента Франции в преследовании личных политических целей и «неуместном колониальном менталитете».

Жаиру Болсонару сейчас 64 года, его жене Мишель — 37. Президенту Франции же 41 год, он женат на 66-летней Брижит.

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