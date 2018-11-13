Меркель приняли за жену Макрона

Канцлера Германии Ангелу Меркель приняли за супругу президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел на открытии мемориала в память о 100-летии заключения мира в Первой мировой войне, пишет издание RTBF.

Главы государств общались с собравшимися, среди которых была пожилая женщина 1918 года рождения. После церемонии Макрон в сопровождении Меркель подошел к ней, чтобы пожать руку. «Это невероятно, мне пожал руку президент Франции», — сказала женщина.

Позже она обратилась к канцлеру Германии: «Это вы, госпожа Макрон». Ангела Меркель сначала попыталась исправить пожилую женщину на немецком языке, а затем объяснилась с ней по-французски.

«Это фантастика», — ответила участница торжеств.

В 2007 году Эммануэль Макрон женился на Бриджит, которая преподавала французский язык в школе и вела театральный кружок. Супруга президента Франции старше его на 24 года. У пары нет общих детей, но Макрон усыновил сына и двух дочерей жены от первого брака.

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