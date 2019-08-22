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Президент Бразилии нашел виновных в рекордных лесных пожарах

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Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил мнение о том, что в сильнейших пожарах в Амазонии виноваты экоактивисты из негосударственных организаций. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает BBC News.

«У меня впечатление, что леса могли поджечь негосударственные организации. Потому что они просили денег и не получили их. А в чем их цель? Навредить Бразилии», — сказал глава страны. Как отмечает издание, никаких доказательств своим словам он не предоставил.

Активисты бразильского Greenpeace выдвигают ответные обвинения — они полагают, что аномальные пожары вызвали фермеры, выжигающие высохшие поля. А такую сельскохозяйственную практику поддержал лично Болсонару. Он также ослабил штрафы и прочие меры контроля над вырубкой леса в стране.

Леса Амазонской низменности пылают уже две недели. Число лесных пожаров увеличилось на 84 процента по сравнению с прошлым годом, и оно выше, чем за последние 6 лет наблюдений — раньше качественная статистика не велась. Экологи беспокоятся о судьбе этих джунглей — благодаря огромной площади и плотности они производят заметную долю кислорода в атмосфере Земли.

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