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Бразильцы потребовали отставки президента из-за коронавируса

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Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Десятки тысяч жителей Бразилии вышли на массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару. Как сообщает The Guardian, причиной стало недовольство политикой в отношении пандемии коронавируса.

По данным издания, демонстрации проходят как минимум в 200 городах и поселках, включая такие крупные города как Сан-Паулу, Бразилиа, Белу-Оризонти и Ресифи. В Рио-де-Жанейро многие участники шествий несли самодельные плакаты в память о близких, которых они потеряли в результате эпидемии. Среди прочего, митингующие обвиняют действующую администрацию в «политике геноцида» и призывают к импичменту президента.

Отмечается, что в некоторых городах протесты носили мирный характер, однако в Рефиси полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

Популярность бразильского лидера резко упала с начала пандемии COVID-19, во время которой умерло свыше 450 тысяч граждан. Болсонару неоднократно преуменьшал опасность вируса, не признавал маски и выступал против вакцинации, а также призывал губернаторов штатов ослабить карантинные меры. Сам глава государства оправдывал свои действия тем, что пытался сохранить бразильцам рабочие места и не оставить их без средств к существованию. Против политика выступают не только мирные жители, но и политические деятели: за время правления Болсонару несколько высокопоставленных чиновников подали в отставку, а главы армии, флота и военно-воздушных сил совместно высказались против президента.

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