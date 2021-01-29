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Президент Бразилии оправдал нежелание бороться с коронавирусом

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Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару оправдал отказ от введения эпидемиологических мер тем, что людей ожидает «вечная жизнь с коронавирусом». Его цитирует Daily Mail.

Он призвал региональных политиков отказаться от обязательного контроля за соблюдением социальной дистанции и вместо этого «научиться жить с вирусом». По его мнению, ограничения — например, обязательная самоизоляция — ни к чему не приведут.

Daily Mail напоминает, что Болсонару неоднократно критиковали за нежелание бороться с пандемией, что привело к огромному росту смертей.

При этом в декабре 2020-го Верховный суд Бразилии разрешил наказывать людей за отказ вакцинироваться от коронавируса. Отказавшимся от прививки могут запретить посещение общественных мест или определенные виды деятельности. Суд также особо подчеркнул, что насильно прививать никого не будут. Вакцинацию без согласия человека сочли нарушением конституции.

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