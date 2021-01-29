Жители Бразилии одновременно заразились двумя штаммами коронавируса

У двух жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) выявлены случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам ученого Фернанду Спилки из лаборатории молекулярной микробиологии университета города Нову- Амбургу, двум пациентам около 30 лет. У них заболевание протекало в легкой и средней форме. Однако пока специалисты не могут спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска.

Ученые предполагают, что речь также может идти о последовательном заражении двумя разными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом. Таким образом, это говорит о важности изоляции инфицированных и соблюдения мер социального дистанцирования.

Всего исследователи выявили в штате пять разновидностей коронавируса, среди которых есть штаммы с мутацией в S-белке. По мнению ряда специалистов, они являются более заразными по сравнению с разновидностью вируса, обнаруженного в китайском Ухане. Кроме того, изменения структуры оболочки вируса характерны для южноафриканского и бразильского штаммов.

В декабре российские ученые зафиксировали первый известный в мире случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса SARS-CoV-2, что привело к смерти пациента. Исследователи выявили в образцах мазка из носоглотки 90-летнего больного широко распространенные группы штаммов GH и GR. При первом тестировании первый составлял 70 процентов от общего числа вирусных частиц, а при втором — только три процента с преобладанием штамма группы GR. При этом разновидность коронавируса, относящаяся к GH, оказалась ранее неизвестной.