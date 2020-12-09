В России зафиксировали заражение двумя штаммами коронавируса одновременно

Российские ученые зафиксировали первый известный в мире случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса SARS-CoV-2, что привело к смерти пациента. Об этом сообщают «Известия».

Исследователи выявили в образцах мазка из носоглотки 90-летнего больного широко распространенные группы штаммов GH и GR. При первом тестировании первый составлял 70 процентов от общего числа вирусных частиц, а при втором — только три процента с преобладанием штамма группы GR. При этом разновидность коронавируса, относящаяся к GH, оказалась ранее неизвестной.

Зарубежные ученые в некоторых научных работах рассматривали теоретическую возможность заражения двумя штаммами SARS-CoV-2 одновременно, однако приведенные ими данные неоднозначны, и доказанных случаев двойной инфекции до сих пор не было. Российские исследователи также исключили вероятность внутрибольничной инфекции, поскольку пациент успел провести в больнице всего лишь день до сбора первого мазка.

Оба вируса были обнаружены в одной и той же клетке. Вирус гриппа имеет механизм, который предотвращает попадание в зараженную клетку других вирусов, однако у SARS-CoV его, по всей видимости, нет. Предполагается, что такая двойная инфекция может привести к более тяжелым симптомам, однако пока точно это неизвестно.