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Президента Бразилии госпитализировали

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Фото: Adriano Machado / Reuters
Президента Бразилии Жаира Болсонару предположительно госпитализировали

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, пишет местное отделение телеканала CNN.

Главу государства поместили в больницу Вооруженных сил страны в Бразилиа, бразильской столице. По данным источников канала, ночью на 14 июля президент почувствовал резкую боль в животе.

Сейчас его состояние проверяют, по предварительным данным, его жизни ничто не угрожает. Известно, что в последнее время Болсонару страдал от приступов икоты, ему, вероятно, придется пройти операцию по удалению грыжи.

Сообщается, что инцидент со здоровьем произошел на фоне того, как против президента открыто расследование из-за закупки индийской вакцины Covaxin против коронавируса, которая могла быть осуществлена по сильно завышенной цене.

Правительство Бразилии подписало контракт на покупку 20 миллионов доз вакцины на общую сумму более 320 миллионов долларов, при этом цена дозы была согласована на уровне 15 долларов. Однако в секретной телеграмме бразильского посольства в Нью-Дели отмечалось, что препарат компании Bharat Biotech оценивается примерно в 1,34 доллара. Сенаторы от оппозиции обратились в Федеральный верховный суд, чтобы тот разрешил расследование против Болсонару из-за закупки индийской вакцины. Согласно данным социальных опросов, большинство населения Бразилии поддерживает импичмент президента.

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