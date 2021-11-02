В МИД оценили опасность кризиса в отношениях между Россией и США

Текущий кризис в российско-американских отношениях может быть опаснее холодной войны. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс». Его слова приводит ТАСС.

Нынешние двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном Рябков охарактеризовал как жесткий и сложный кризис. По его мнению, в некоторых аспектах он превосходит ту ситуацию, которую страны пережили во время холодной войны.

«Он может быть еще более опасным, потому что в то время были четкие рамки и правила, а теперь — слишком много неизвестности вокруг всего этого. Это довольно рискованно», — предположил дипломат.

1 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США считают необходимым продолжать контакты на высшем уровне, поскольку это важно для двусторонних отношений и диалога по международной проблематике. «Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — подчеркнул представитель Кремля.