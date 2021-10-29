МИД России призвал США остановить «маховик эскалации»

Россия призывает США остановить «маховик эскалации» и обсудить все проблемы в двусторонних отношениях. Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте.

«Предлагаем остановить маховик эскалации и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях», — заявила представитель МИД. Она подчеркнула, что Вашингтону вариант с выходом на «полное встречное обнуление» хорошо известен.

«Упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород — это путь в никуда», — констатировала Захарова, отметив, что на каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный ответ.

