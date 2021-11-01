Политолог рассказал о дружественном отношении Байдена к России

Отношение президента США Джо Байдена к России в последнее время становится все более дружественным, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что, имея огромный политический опыт, Байден понимает, что конфликты с Россией до добра не доведут, и чувствует личную ответственность за сохранение диалога между странами.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее раскрыл подробности встречи с Байденом на полях G20 в Риме. «У нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом. Он передал приветы президенту РФ Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты», — заявил Лавров.

Глубинное государство

По словам Маркова, складывается ощущение, что отношение Байдена к России становится более дружественным. На это указывает и общение глав государств, которое оказывается намного более конструктивным, чем ожидалось.

«В США есть такое глубинное государство, прикладывающее все силы для того, чтобы вывести Россию на открытое противостояние. Но Байден с его огромным опытом все-таки помнит о временах, когда наша страна была сильной, великой державой. Он понимает, что конфликты с ней до добра не доведут. К тому же он чувствует на себе и личную ответственность за сохранение диалога, потому его взгляды и взгляды глубинного государства расходятся», — считает политолог.

Несмотря на то что перемены во взглядах Байдена в отношении России являются позитивными, Марков подчеркнул, что решить внешнеполитические проблемы это по-прежнему не помогает.

«ВСУ ударили по Донбассу беспилотниками, нарушив Минские соглашения, — они никогда не сделали бы этого без согласования с США. Одновременно в серой зоне они окружили село, провели обыски, арестовали людей. Но мы знаем, что украинские ВСУ полностью контролируются Пентагоном. Так что, с одной стороны, Байден ориентирован на диалог с Россией, более того — в общефилософских рассуждениях он признал право нашей страны проводить собственную политику. С другой — американскому президенту в этом отношении приходится вступать в противостояние с глубинным государством США. И кто победит — прошлая мудрость американской элиты или современная безответственность, — мы не знаем», — заключил Марков.

Лавров до этого также сообщил, что МИД России передал западным коллегам предложения по встрече в «нормандском формате» и сейчас ожидает от них реакции.