Россия передала свои предложения по «нормандской встрече»

Россия передала иностранным партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате». Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции», — сказал Лавров.

По его словам, другие страны не представляли Москве «свое видение ожидаемых результатов» от встречи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использовал переговоры в «нормандском формате» как «ширму для выгораживания действий их украинских протеже». При этом такие мероприятия должны приносить конкретный результат.

«Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», — сказала дипломат.