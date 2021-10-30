МИД назвал условие для встречи в «нормандском формате»

Встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Востоке Украины проводятся не ради встреч как таковых, а для достижения конкретного результата, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, прошло то время, когда «делался вид нашими западными партнерами, что эти встречи должны вот-вот принести результат», когда на самом деле они понимали, что конкретно от этих переговоров результата не будет. Она отметила, что Запад использовал переговоры как «ширму для выгораживания действий их украинских протеже».

«Поэтому если есть желание обсудить что-то конкретное, предметное, что принесло бы уже даже не добавленную стоимость, а просто конкретный вклад в урегулирование ситуации, то — да, конечно. Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Берлин и Москва уже ведут подготовку встречи в «нормандском формате» глав МИД Германии и России, однако дата переговоров еще не определена. Посол в России Геза Андреаса фон Гайра раскрыл подробности переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых и было решено провести очередную встречу по урегулированию конфликта на востоке Украины.