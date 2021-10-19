Лавров: США смогут участвовать в процессе по Донбассу, если поддержат Минские соглашения

Глава МИД России Сергей Лавров допустил участие США в переговорах по Донбассу при условии поддержки Вашингтоном Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

Слова министра стали ответом на вопрос журналистов по итогам встречи с участниками XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Представители СМИ хотели узнать у Лаврова, смогут ли США участвовать в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

«Если американцы захотят, если они действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить очень быстро», — заявил Лавров. 10 сентября замгоссекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон готов присоединиться к «нормандскому формату» (формат переговоров между Россией, Францией, Германией и Украиной), если это поможет урегулировать конфликт на Донбассе.

6 сентября Лавров высказался о призывах Киева расширить «нормандский формат» за счет участия в нем США. По мнению главы МИД России, такие призывы напрямую оскорбляют Францию и Германию.