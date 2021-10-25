Раскрыты подробности встречи глав МИД России и Германии в «нормандском формате»

Берлин и Москва уже ведут подготовку встречи в «нормандском формате» глав МИД Германии и России, однако дата переговоров еще не определена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление после в России Геза Андреаса фон Гайра.

Дипломат также раскрыл подробности переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых и было решено провести очередную встречу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Во время последней встречи с господином Путиным госпожа Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в нормандском формате. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел», — отметил Геза Андреас фон Гайр.