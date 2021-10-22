Лавров обвинил главу МИД Украины в передергивании фактов

Лавров: Кулеба передергивает факты, говоря об обещаниях России по «нормандскому формату»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба постоянно передергивает факты, говоря об обещениях Москвы провести встречу в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое обвинение в адрес украинского коллеги он выдвинул на брифинге.

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По его словам, президент России Владимир Путин уже неоднократно указывал лидерам Германии и Франции на бессмысленность проведения встречи министров иностранных дел четырех стран в ближайшее время, так как Киев упорно отказывается соблюдать достигнутые на предыдущих саммитах договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.

В частности, российский лидер упомянул отказ Украины от имплементации в законодательство «формулы Штайнмайера», предполагающей особый статус самопровозглашенных республик Донбасса, до регулярного нарушения украинскими военными режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Учитывая данные факторы, Путин не мог обещать организацию саммита, а лишь призвал рассмотреть возможность проведения результативной встречи глав внешнеполитических ведомств.

«Даже в "Квартале 95" артисты не просто выходили на сцену и смотрели на зрителей, а разыграли сценарий и удовлетворяли ожидания публики. Вот публика ожидает выполнения Минских договоренностей», — иронично указал Лавров на отсутствие результатов.

11 октября Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы лидеры стран договорились попросить глав МИД государств провести встречу в рамках «нормандского формата» в ближайшее время.

Тогде же российский президент заявил, что Киев упорно уклоняется от выполнения обязательств и договоренностей прошлых саммитов.