Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», — сказал украинский президент. Также он сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). По словам Зеленского, Киев готов к ней.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия украинских властей препятствуют встрече Зеленского и Путина. По его словам, отсутствие перспектив подобной встречи, в первую очередь, обусловлено невыполнением Киевом минских договоренностей. Он также упомянул законопроект кабинета министров Украины «О государственной политике переходного периода», который, по его словам, «будет означать выход Киева из минских договоренностей».

Ранее Песков рассказал, что с Зеленским сложно общаться, потому что он упорно называет Россию участницей конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, и это прописано в минских договоренностях, и фактическое непризнание Зеленским этого документа сильно затрудняет переговоры.