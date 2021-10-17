В Кремле заявили об отсутствии перспектив для встречи Путина с Зеленским

Действия украинских властей препятствуют встрече президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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По его словам, отсутствие перспектив подобной встречи, в первую очередь, обусловлено невыполнением Киевом минских договоренностей. Он также упомянул законопроект кабинета министров Украины «О государственной политике переходного периода», который, по его словам, «будет означать выход Киева из минских договоренностей».

Песков также оценил вероятность проведения саммита в «нормандском формате». По его словам, сначала необходимо провести консультации на более низком уровне и подготовить фундамент для переговоров лидеров России, Украины, Германии и Франции.

Ранее Песков рассказал, что с Зеленским сложно общаться, потому что он упорно называет Россию участницей конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, и это прописано в минских договоренностях, и фактическое непризнание Зеленским этого документа сильно затрудняет переговоры.