В Кремле рассказали о сложностях в общении с Зеленским

С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно общаться, потому что он упорно называет Россию участницей конфликта в Донбассе. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, именно эти сложности препятствуют тому, чтобы все четыре лидера «нормандской четверки» вели переговоры вместе, а не по отдельности.

Песков еще раз подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, и это прописано в минских договоренностях. Непризнание Зеленским этого документа, подписанного его предшественником, сильно затрудняет общение. «То есть, Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — отметил представитель российского президента.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил в разговоре с «Лентой.ру», что когда президенты двух стран не общаются между собой, ситуация может стать критической в любой момент. Бывший политик предположил, что прекращение диалога официальной Украины с Москвой может обернуться масштабным военным противостоянием или короткой кровопролитной войной в Донбассе, что может привести к краху всей страны.