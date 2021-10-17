Украину предложили ликвидировать как государство

Политолог Безпалько: ликвидация Украины как государства выгодна и ее жителям, и России

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько рассказал в интервью Украина.ру, что в настоящее время невозможно принудить Киев прекратить военные действия в Донбассе, однако есть способ, который поможет установить мир. Он предложил ликвидацию украинского государства как самое выгодное для всех сторон решение проблемы.

По его мнению, у властей современной Украины нет субъективности, а инструментарием внешнего управления Запада в стране выступают влиятельные националисты. Также политолог отметил, что в такой обстановке не предвидится никакого прогресса в исполнении Минских соглашений.

«Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», — сообщил эксперт.

Он добавил, что власти страны совершают всевозможные действия, направленные на то, чтобы жизнь ее граждан становилась только хуже, а общественные институты, инфраструктура, промышленность и медицина разрушались. Именно по этой причине, как считает Безпалько, «демонтаж» украинской государственности стал бы лучшим сценарием.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол назвала условие, при котором на Украине поднимется новый Майдан. По ее мнению, это произойдет, если президент Владимир Зеленский начнет реализовывать «формулу Штайнмайера».