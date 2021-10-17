На Украине назвали условие поднятия нового Майдана

Бывший народный депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол назвала в эфире телеканала «НАШ» условие, при котором на Украине поднимется новый Майдан. По ее мнению, это произойдет, если президент Владимир Зеленский начнет реализовывать «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четверки» и подтверждена на их встрече в Берлине 19 октября 2016 года. Она предусматривает реализацию ряда положений, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов.

«Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, «формулу Штайнмайера», если до контроля границы будет план проведения выборов на Донбассе, в Украине поднимется Майдан», — предупредила экс-нардеп. Кроме того она отметила, что украинцы не готовы выходить на Майдан, если в стране процветает коррупция или в случае плохой для страны экономической ситуации, однако выходят, когда есть возможная угроза независимости Украины.

Ранее бывший глава республики, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что за 2,5 года своего правления Владимир Зеленский «встал на рельсы Антимайдана». Он обвинил украинского лидера в «штурме» своего дома и намерении таким образом отвлечь внимание от «совершенных преступлений». При этом участников соответствующей акции Порошенко сравнил с активистами «Антимайдана».