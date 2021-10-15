Зеленский порассуждал про защитников Украины

Зеленский заявил, что не все защитники Украины являются мужчинами, и призвал мыслить шире

Защитниками национальной безопасности Украины являются не только военнослужащие, но и медики, волонтеры, семьи военных и многие другие. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский во время посещения Мариуполя Донецкой области.

Глава государства поздравил украинских военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины и призвал их мыслить шире стереотипов, а также разрушать штампы в вопросе причастных к защите страны.

«Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами», — порассуждал Зеленский. Политик отметил, что защищать родину помогают и журналисты, которые с 2014 года правдиво передавали события и «называли войну войной».

Украинский лидер вспомнил и добровольцев, которые «прямо с Майдана отправились на восток страны». «Без броников, но со стальным духом. В кроссовках, футболках, кто в чем, кто как, без формы, но все узнавали друг друга по глазам, которые были исполнены праведным гневом от той несправедливости», — отметил он.

Ранее в четверг, 14 октября, Зеленский побывал на передовой в Донбассе. Он ознакомился с оперативно-тактической ситуацией и подержал в руках антидроновое ружье.

Зеленский периодически бывает на линии разграничения в Донбассе. Обычно это происходит в преддверии каких-либо важных событий, в том числе перед саммитом «нормандской четверки». Иногда за визитами украинского лидера следует эскалация напряженности в регионе.