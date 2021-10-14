Зеленский назвал войну в Донбассе вызовом ради мира

Война в Донбассе является вызовом для Украины, который надо преодолеть ради мира. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил во время своего обращения к курсантам Луганского военного лицея, передает «Интерфакс-Украина».

Глава государства выступил перед лицеистами в день принятия ими присяги на острове Хортица в Запорожской области. Он заверил курсантов, что однажды их учебное заведение будет вновь восстановлено в Донбассе, где они смогут собраться под украинским флагом и посадить «росток дуба с Хортицы».

Зеленский подчеркнул, что «оккупация» Крыма и Донбасса является временной и ее необходимо преодолеть. «Чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами», — добавил президент. При этом он посоветовал курсантам «представить 2014 год», если в их жизни вдруг «настанет трудный день».

Ранее Зеленский заявил, что считает «нормандский формат» единственной площадкой для решения вопроса по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, только подобные переговоры способны прекратить продолжающуюся там войну.