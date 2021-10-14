Аваков призвал разработать сценарий возвращения Крыма и Донбасса военным путем

Бывший глава МВД Украины Аваков: Киев должен быть готов к войне за Крым и Донбасс

Украина должна быть готова к возвращению Крыма и Донбасса военным путем. Об этом бывший министр внутренних дел республики Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

Он выразил удивление тем, что в Киеве не рассматривают сценарий войны за «оккупированные» территории, и призвал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработать план их освобождения с использованием современного оружия.

Экс-глава МВД также предложил закрепить на государственном уровне Стратегию деоккупации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей, в которой будет отражена роль «каждого государственного института, каждого украинца».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал «оккупацию» Донбасса временным явлением, а войну там — «вызовом», который стране необходимо преодолеть ради мира.

В сентябре правительство Украины утвердило Стратегию деоккупации Крыма. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, документ был принят в качестве «комплексной дорожной карты» по возвращению полуострова.