Украинские националисты сожгли чучело Зеленского

В Киеве на улице Крещатик активисты партии «Национальный корпус» (запрещена в России) сожгли чучело президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Националисты собрались в центре украинской столицы с государственными флагами и подожгли посреди улицы чучело, на которое был надет клоунский парик и табличка с надписью «Зе*уйло».

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Рядом с ним активисты «Нацкорпуса» также установили и сожгли еще одну куклу в черном парике и с плакатом, на котором было написано «Вагнергейт».

Ранее тысячи украинских националистов вышли на марш в центре Киева в честь Дня защитника и защитниц Украины. По словам журналистов, участники акции пришли на демонстрацию с плакатами на русском языке и исполняли на украинском песню «Батько наш Бандера».

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 33 россиянина из частной военной компании (ЧВК) Вагнера по обвинению в подготовке беспорядков перед выборами президента республики. Некоторые из них воевали в Донбассе и имели украинское гражданство. Киев запросил их экстрадицию, однако вагнеровцы вернулись в Россию. Случившееся в ряде украинских СМИ назвали попыткой Службы безопасности Украины (СБУ) выманить вагнеровцев и использовать их для обмена пленными с Москвой, а в срыве операции обвинили офис украинского президента.