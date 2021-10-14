Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Донбасс. Об этом сообщается на сайте его офиса.

Зеленский посетит Донецкую и Луганскую области и побывает на передовой. Кроме того, в Мариуполе он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Ранее Зеленский заявил, что война в Донбассе является вызовом для Украины, который надо преодолеть ради мира.

Между тем бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев должен быть готов к возвращению Крыма и Донбасса военным путем. Он удивился, что Украина не рассматривает сценарий войны за эти территории, и призвал Генштаб разработать план их возвращения с использованием современного оружия.