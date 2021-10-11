Порошенко обвинил Зеленского в поддержке «Антимайдана»

За 2,5 года своего правления президент Украины Владимир Зеленский «встал на рельсы Антимайдана». Об этом заявил бывший глава республики, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщается на сайте политсилы.

Он обвинил украинского лидера в «штурме» своего дома и намерении таким образом отвлечь внимание от «совершенных преступлений». При этом участников соответствующей акции Порошенко сравнил с активистами «Антимайдана».

«Параллели очень легко провести. Майдан и Антимайдан. Люди, которые вышли не за деньги — за идею, за Украину, за свое будущее, за Европу, — они точно обречены на победу. И те, кто там прятались под кустами, развлекались водкой и делали все то же, что они в 2004-2005, 2013 и 2014 годах делали в Киеве на Антимайдане», — объяснил экс-президент.

Порошенко также высказал благодарность активистам, ветеранам войны в Донбассе и «всем неравнодушным», кто во время акции возле его дома «выступил против проплаченных властью "титушек"».

В субботу, 9 октября, возле дома бывшего президента в селе Козин Обуховского района Киевской области собрались противники и сторонники Порошенко, которые не расходились больше суток. В полиции происходящее назвали «мирной акцией двух НКО с разными точками зрения на политические события в стране».