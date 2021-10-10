Сторонники Порошенко устроили акцию у дома Зеленского

Сторонники Порошенко устроили акцию протеста и развернули флаги у дачи Зеленского

Сторонники бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко устроили акцию протеста у дома действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает Страна.ua.

Участники акции развернули флаги и включили националистическую музыку у государственной дачи Зеленского, находящейся в Конча-Заспе. На месте протестующих встретили сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что силовиков на акции гораздо больше, чем сторонников Порошенко.

Ранее сообщалось, что протестующие на Украине окружили дом Порошенко. Митинг начался в полночь в субботу, 9 октября.

