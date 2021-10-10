Протестующие на Украине окружили дом Порошенко

На Украине у дома бывшего президента страны и лидера партии «Европейская солидарность» (ЕС) Петра Порошенко в селе Козин Обуховской области собрались его противники и сторонники, они не расходятся уже сутки. Об этом сообщила полиция Киевской области в социальной сети Facebook.

По информации ведомства, в селе проходит мирная акция «мирная акция двух НКО с разными точками зрения на политические события в стране». В сообщении также отмечается, что между участниками акции возник «словесный конфликт, который полиция быстро остановила», также они несколько раз пытались устроить потасовку. На место отправлено 60 полицейских, а также спецназ.

Митинг начался в полночь в субботу, 9 октября. Как сообщила народный депутат от «Евросолидарности» Ирина Геращенко, протестующие окружили дом экс-президента страны и пытаются прорваться внутрь. Она заявила, что в акции участвуют проплаченные провокаторы, которых набирали в социальных сетях, а также подростки, передает «Укринформ».

Ранее Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в центре Киева в день 30-летия независимости Украины. Это сделал 21-летний житель города Козелец Черниговской области Илья Пустовгар. Зеленку он пронес в банке из-под жевательных пластинок. Сам политик обвинил в случившемся офис действующего президента Владимира Зеленского.