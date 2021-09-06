Обливший Порошенко зеленкой объяснил свой поступок чувством патриотизма

Илья Пустовгар, обливший зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в день празднования 30-летия независимости республики, рассказал о мотивах своего поступка. Видео с объяснениями он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам молодого человека, в основе деяния лежало чувство патриотизма. Он пояснил, что Порошенко не выполнил своих обещаний по окончании войны в Донбассе, а также был причастен к отмыванию средств в оборонной сфере. Он добавил, что его поступок является «гражданским долгом» в отношении человека, который «заработал миллиарды, погубив жизни многих украинцев».

Молодой человек отметил, что после случившегося жизнь его близких находится в опасности, а его самого «преследуют» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), поэтому, если с ним что-то произойдет, люди «будут знать виновника». Он также заявил, что из-за давления Порошенко на него намереваются завести дело об участии в преступной группировке.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд обязал полицию открыть новое уголовное дело по факту нападения на Порошенко — по статье 346 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»). Соответствующее прошение подал депутат Киевского городского совета от фракции партии «Европейская солидарность» Виктор Кононенко.

Порошенко облили зеленкой во время «Марша защитников Украины», который проходил в День независимости республики. Нападавшим оказался 21-летний житель Черниговской области Илья Пустовгар. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Порошенко в произошедшем обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского.