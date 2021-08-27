На Украине предположили о заказном характере нападения на Порошенко

Нападение на бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко может быть политическим заказом. Об этом заявила защита политика, сообщается на сайте политической силы.

Адвокат Игорь Головань рассказал, что в пятницу нападавший не явился в Печерское управление полиции за извещением о подозрении, а следователи перестали отвечать на звонки и сообщения. По его мнению, исполнителя сейчас могут «обрабатывать», чтобы он «не выдал своих заказчиков». «Подтверждаются те наши опасения и уверенность, что именно власть организовала это нападение. Именно власть теперь защищает и прикрывает исполнителя», — добавил он.

Адвокат Илья Новиков также высказался в пользу заказного характера нападения на Порошенко и подчеркнул, что теперь полиция «спускает дело на тормозах». «Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено», — объяснил он. Новиков предположил, что злоумышленника могут «прикрывать» на высоком уровне.

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

24 августа в День независимости Украины во время марша националистов Петра Порошенко облили зеленкой. Сообщается, что на бывшего президента напал 21-летний житель Черниговской области Илья Пустовгар. Мотивы своего поступка нападавший пояснять отказался.

В случившемся Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского. В ответ на это в офисе украинского лидера заявили о «неистовых фобиях» пострадавшего политика.