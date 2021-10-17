В России оценили вероятность охлаждения отношений между США и Украиной

Пушков: Запад не будет экономически вкладываться в Украину, но использует политически

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал статью журнала Forbes, в которой обозреватель Кеннет Рапоза заявил об охлаждении отношений между Украиной и США. Сенатор отметил в своем Telegram-канале, что публикация отражает разочарование в Киеве западных бизнес-кругов.

Он пояснил, что ставка украинских властей на зарубежные инвестиции как способ восстановления экономики не оправдала себя, и теперь бизнесмены не намерены вкладываться в страну. Тем не менее, из этого не следует, что Украину спишут со счетов в стратегии США и Запада, такие ожидание были бы неоправданными, указал политик.

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«Украину будут использовать как анти-Россию, так или иначе "подкармливая" украинскую правящую элиту. Так что преувеличивать значение такого рода публикаций также не стоит», — заключил Пушков.

Ранее эксперт Кеннет Рапоза на страницах журнала Forbes выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не смог оправдать ожиданий западных партнеров, в частности США, в решении внутренних проблем, это привело к охлаждению в отношениях стран. Он добавил, что намерение Запада «кинуть» Украину может быть связано с нежеланием лидеров разбираться в хаотичном противостоянии украинских политиков и бизнесменов. «Злейший враг для Украины — это украинские власти», — констатировал Рапоза.

