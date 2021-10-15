Украина подготовила девять сценариев войны с Россией

Украина делает все возможное, чтобы быть готовой отразить любую агрессию на свои территории, для этого руководство страны подготовило девять возможных сценариев войны с Россией. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы офиса президента республики Алексей Арестович.

По его словам, при подготовке к интервенции власти исходят из убеждений, что «война уже идет». «Она может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта», — пояснил Арестович. Он указал, что военные прорабатывают как сценарии незначительных пограничных провокаций, так и войны в полную силу.

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«Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий вплоть до производства совместной с США вооруженной военной техники, это также в планах. Строится научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам под Васильковым с Турцией», — добавил советник.

Арестович подчеркнул, что наиболее сложной работой в этом направлении является построение нужной законодательной базы. Она должна позволить украинскому руководству задействовать все возможные средства для борьбы с «агрессией».

«В этом году принято: План обороны, его за 30 лет не было как такового, Стратегия национальной безопасности, Стратегия военной безопасности, Стратегия информационной безопасности, закон о национальном сопротивлении, закон о разведке и много чего», — сказал он.

Ранее Алексей Арестович выступил с инициативой о трансформации Минских соглашений в аналог Будапештского меморандума. По его мнению, нынешний план урегулирования конфликта в Донбассе не является жизнеспособным. Советник полагает, что для преодоления конфликта к переговорам должен подключиться «сильный гарант», как, например, США, Великобритания или ООН.