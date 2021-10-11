В офисе Зеленского призвали рассматривать статью Медведева «психоаналитически»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович отреагировал на статью зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он опубликовал свои слова в посте на Facebook.
«Балалайка все та же — "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты". На традиционный русскый вопрос «Что делать?» Дмитрий Анатольевич отвечает «…а ничего. Будем терпеть». Сразу становится понятным — кто виноват», — написал Арестович (орфография и пунктуация сохранены, — прим. «Ленты.ру»).
Он призвал рассматривать «выбрыки московского государственного ума» не исторически, «но психоаналитически».
Далее Арестович заявил, что «московское государство» — это «"ДНР" Золотой Орды» и «единственный известный сегодня исторический конструкт, начало которого лежит за его пределами».
«Отсюда — вечное их ощущение некоторой фрейдистской эээ…незаполненности, которую они пытаются отрабатывать, заполнив Украиной, своей исторической прародиной, обе свои головы — до отказа», — добавил советник главы офиса Зеленского.
Ранее в Верховной Раде заявили, что статья Медведева об Украине являются сигналом о том, что Москва не видит в Зеленском партнера для переговоров.