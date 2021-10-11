В офисе Зеленского призвали рассматривать статью Медведева «психоаналитически»

Арестович отреагировал на статью Медведева словами «балалайка все та же»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович отреагировал на статью зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он опубликовал свои слова в посте на Facebook.

«Балалайка все та же — "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты". На традиционный русскый вопрос «Что делать?» Дмитрий Анатольевич отвечает «…а ничего. Будем терпеть». Сразу становится понятным — кто виноват», — написал Арестович (орфография и пунктуация сохранены, — прим. «Ленты.ру»).

Он призвал рассматривать «выбрыки московского государственного ума» не исторически, «но психоаналитически».

Далее Арестович заявил, что «московское государство» — это «"ДНР" Золотой Орды» и «единственный известный сегодня исторический конструкт, начало которого лежит за его пределами».

«Отсюда — вечное их ощущение некоторой фрейдистской эээ…незаполненности, которую они пытаются отрабатывать, заполнив Украиной, своей исторической прародиной, обе свои головы — до отказа», — добавил советник главы офиса Зеленского.

Ранее в Верховной Раде заявили, что статья Медведева об Украине являются сигналом о том, что Москва не видит в Зеленском партнера для переговоров.