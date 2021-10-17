На Украине предрекли езду труповозов по «шикарным» дорогам Зеленского

Украинский правозащитник Эдуард Багиров в эфире телеканала «НАШ» обвинил администрацию президента Владимира Зеленского в том, что она не умеет расставлять жизненные приоритеты людей по степени важности, ставя на первое место строительство дорог, а не здоровье людей.

Он предрек, что по дорогам, на которые власти выделяют огромное количество денег вместо того, чтобы пустить государственные средства на здравоохранение, вскоре поедут автомобили с трупами украинцев.

«Я очень не хотел бы, чтобы по тем шикарным дорогам, на которые выделяют сотни миллиардов, возили труповозы людей. Не надо мне этого. Три основные ценности — жизни, здоровье и свобода. Когда человек теряет здоровье, он теряет и жизнь. Дороги — это десятое в этом пункте или двадцатое. Надо ставить приоритеты. А чтобы ставить приоритеты, надо спрашивать у людей, что они хотят», — отметил Багиров.

Ранее эксперт Кеннет Рапоза высказал мнение, что Владимир Зеленский, преследуя оппозицию, прибегает к типичной тактике по укреплению своей политической власти, которую до него использовали практически все лидеры страны. По его словам, арест главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по подозрениям в государственной измене и террористической деятельности без проведения уголовного расследования ясно показывает намерение Зеленского ликвидировать оппозицию любой ценой.