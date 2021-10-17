В Крыму оценили планы Киева «задавить Россию»

Заявления Киева о планах задавить Россию в суде в Гааге по инциденту в Керченском проливе — сплошная профанация. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов оценил высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Слова Молохова передает РИА Новости.

Он добавил, что в 2019 году Россия «совершила акт доброй воли», отпустив домой нарушивших границу украинских моряков, но киевские власти этот инцидент ничему не научил.

По словам Молохова, решить все вопросы помог бы Международный общественный трибунал. В частности, для суда может быть проведен следственный эксперимент с воссозданием ситуации задержания украинских моряков в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

16 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сможет «красиво и согласно международному праву» задавить логикой юридических аргументов Россию в Гааге.

11 октября в Гааге начались слушания по делу о задержании пограничным управлением ФСБ украинских катеров в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, Россия же называет действия Киева провокацией.