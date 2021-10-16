Киев пообещал «юридически задавить» Россию в Гааге

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сможет «юридически задавить» Россию на суде в Гааге, передает РИА Новости. Поводом для разбирательства стало задержание украинских моряков в районе Керченского пролива в 2018 году.

«Мы давим железной логикой юридических аргументов. Красиво и согласно международному праву», — констатировал министр. Он добавил, что победа в этом деле будет важна не только для самой Украины, но и для всего мира в целом. «Она будет сигналом для международного сообщества и отдельных государств — нельзя нарушать правила», — заключил Кулеба.

Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года. Киев обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач заявил на слушаниях, что требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Россия назвала их действия провокацией, Киев заявил о военной агрессии Москвы. 25 задержанных украинских моряков выдали Украине в рамках большого обмена в 2019 году.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября 2019 года. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видео с борта кораблей, которое свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.