На Украине спрогнозировали итоги судебного процесса против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в успешности судебного процесса против России, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Международный арбитраж в Гааге проведет с 11 по 16 октября слушания по делу между Россией и Украиной.

«Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме», — написал глава ведомства.

Кулеба выразил уверенность, что Россия будет привлечена к ответственности, «сколько бы времени это не заняло». По его словам, данное дело является важным не только для Украины, но и для всего мира.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу». Суда пересекли границу, не отреагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Россия назвала их действия провокацией, Киев заявил об военной агрессии со стороны Москвы. 25 задержанных украинских моряков выдали Украине в рамках большого обмена в 2019 году.