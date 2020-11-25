В Крыму оценили отношение Украины к провокации в Керченском проливе

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов оценил отношение Украины к провокации в Керченском проливе, которая произошла два года назад. Его слова передает РИА Новости.

По словам Молохова, украинская сторона за это время ничему не научилась и не сделала никаких выводов. «Их заокеанские хозяева вовсю бряцают оружием у наших границ», — рассказал политик. Он также обратил внимание на то, что ничего неизвестно об уголовном деле, возбужденном на Украине против бывшего президента Петра Порошенко по факту превышения полномочий.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.